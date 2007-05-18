Чому Янукович не може вийти на Майдан?

У мітингу прихильників парламентської коаліції планують взяти участь близько 30 тис. чоловік, повідомляє ЛігаБізнесІнформз посиланням на регіонала Вадима Колесніченко. Прем`єр-міністра Віктора Януковича на цій акції сьогодні знову не буде.

Відповідаючи на питання, чому В.Януковіч не виступає на мітингах останнім часом, В.Колесніченко повідомив: по-перше, лідерові Партії регіонів дуже складно підніматися по сходинках після операції на коліні, а по-друге, мітингуючі вимагають оголошення дати дострокових виборів, а це питання залежить не від Прем`єр-міністра, а від Президента і опозиції.