Робоча група намацала взаєморозуміння

Народний депутат V скликання, член фракції “Наша Україна” Микола ОНІЩУК сподівається, що робоча група узгодить весь пакет документів, необхідний для проведення дострокових парламентських виборів протягом найближчих двох днів.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання кореспондента агентства про можливий термін завершення роботи робочої групи.

“Атмосфера у складі самої робочої групи дозволяє говорити про те, що пошук компромісу, у тому числі і політичного компромісу, дає підстави вважати, що робоча група все ж таки виконає покладене на неї завдання Президентом та прем’єр-міністром, і принаймні сьогодні до кінця дня, якщо не встигнемо, тоді вже завтра, все ж таки звершить підготовку тих проектів документів”, - сказав депутат.

За словами М.ОНІЩУКА, єдине, що на сьогодні не дає змоги досягти компромісу, – це брак політичної волі тих, хто має визначити погоджену дату виборів.

“А відтак, ідеться про усвідомлення політичної відповідальності керівників відповідних політичних сил за можливі наслідки невжиття погоджених рішень і недосягнення компромісу”, - наголосив депутат.

Він зазначив, що у питанні створення реєстру виборців “робоча група майже знайшла порозуміння”. М.ОНІЩУК наголосив, що запропоновані зміни до закону про вибори народних депутатів дозволять зробити усе можливе, аби списки виборців відповідали дійсній ситуації.

При цьому він додав, що якщо найближчими днями виявиться, що ряд політичних сил мають інший сценарій поведінки, ніж той, який декларують публічно, то Президент України задіє “весь конституційний арсенал, який надає йому Конституція” для виконання його указів.