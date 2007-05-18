Сьогоднішнє засідання РНБО відмінили

Заплановане на 18 травня засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться, найімовірніше, наступного тижня, повідомляє прес-служба глави держави. Про це повідомив сьогодні Секретар РНБО Іван Плющ. «Я запропонував Президенту Віктору Ющенкові скликати Раду після того, як робоча група з опрацювання рішень щодо виходу з політичної кризи сформує остаточний пакет своїх пропозицій. Таким чином, під час розгляду одного з пунктів порядку денного – стабілізації ситуації в країні – учасники засідання матимуть на руках конкретику, а не напівфабрикатні уявлення. Це дозволить перевести обговорення в площину якісних рішень, а не безплідних розмов. Глава держави погодився з моїми аргументами», – сказав І.Плющ.

За його словами, «якщо робочій групі потрібно буквально години для продуктивного завершення роботи, варто дати таку можливість і не квапити її, підганяючи під дату і час. Зрештою, нам необхідно вийти на кінцеві погодження, тому поспішність може зіграти злий жарт», – зазначив І.Плющ.

Він заявив про безпідставність будь-яких припущень щодо прийняття Радою якихось рішень, які міститимуть силові елементи врегулювання кризи. «Президент неодноразово наголошував на неприпустимості виходу бодай на крок за межі конституційних приписів. Інша річ, що декому з політиків дуже хочеться, щоб РНБО прийняла якесь сумнівне рішення, щоб вдалися до силового сценарію. Тоді ж можна буде кричати на кожному кроці про правове свавілля і утиски, знову апелювати до Папи Римського! Запевняю всіх: нічого подібного не буде, РНБО як конституційний колегіальний орган діятиме виключно за Основним Законом», – підкреслив І.Плющ.

Водночас він висловив упевненість, що на черговому засіданні РНБО вдасться відпрацювати чіткий алгоритм дій, втілення якого дасть відповіді на важливі для суспільства та країни питання. «Думаю, що існуючі на сьогодні білі плями в політичних переговорах будуть закриті», – резюмував І.Плющ.