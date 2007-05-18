Відбудеться засідання ЦВК

Сьогодні о 18.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, 6-й поверх, зала засідань ЦВК).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, планується, що до порядку денного буде включено, зокрема, питання про виконання рішення Печерського районного суду м.Києва та про реєстрацію народного депутата України, обраного 26 березня 2006 року.

Акредитація на захід триватиме до 17.00 за телефонами: 256-81-72 і 256-82-80. Акредитація обов’язкова.