РНБО має розглянути антиконституційну діяльність Конституційного суду?

Народний депутат п’ятого скликання, заступник голови партії “Наша Україна” Ігор КРІЛЬ вважає, що на найближчому засіданні Ради національної безпеки та оборони “має бути насамперед розглянута ситуація щодо діяльності громадян СТАНІК, ПШЕНИЧНОГО та ІВАЩЕНКА, в діях яких містяться ознаки складу злочину щодо самовільного привласнення владних повноважень. З огляду на їх антидержавну діяльність не виключено, що РНБО може розглянути питання і про ліквідацію Конституційного суду, як органу, що повністю себе дискредитував, загруз у політичній корупції та діяльність якого становить реальну загрозу національній безпеці”. Як повідомила УНІАН прес-служба “Нашої України, про це І.КРІЛЬ сказав в інтерв’ю сайту RAZOM.

При цьому депутата нагадав, що відповідно до Закону України “Про Раду національної безпеки та оборони”, РНБО розглядає кризові ситуації, що загрожують нацбезпеці. “До таких загроз відносяться і порушення з боку органів державної влади, у тому числі під час проведення виборчих компаній”, - додав він.

За словами І.КРІЛЯ, “події в КС – це сценарій “регіоналів”, який мав на меті затягнути процес переговорів і зірвати проведення позачергових парламентських виборів”. “Антикризовики” тиснули на КС, щоб отримати незаконне рішення щодо конституційності указу Президента про проведення дострокових виборів 24 червня, і щоб потім цим рішення спекулювати”, - переконаний він.

“Сьогодні Конституційний суд – це структура, що виконує політичне замовлення опонентів “Нашої України”, - вважає І.КРІЛЬ. “Суд нині приймає рішення, які спрямовані на поглиблення політичної кризи, тому такий КС не потрібний Україні”, - наголосив депутат.

При цьому він зазначив, що КС дискредитував себе в очах суспільства, і яке б рішення він не прийняв у майбутньому, воно ставитиметься під сумнів.