Оніщук розповів, як Кабмін тисне на суди
Уряд не може бути складовою політичної конкуренції...
Кабінет міністрів не мав права давати доручення Державній судовій адміністрації України розпочати моніторинг судових позовів проти діяльності Кабміну і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат V скликання, член фракції “Наша Україна” Микола ОНІЩУК.
За його словами, Судова адміністрація не має конституційних повноважень стосовно суддів і судів. “Вона може лише узагальнити інформацію, вона готує кадровий резерв, вона займається іншими організаційними питаннями діяльності суддів і судів, але вона не може вимагати від суду і суддів надання відповідної інформації”, - сказав М.ОНІЩУК.
На його думку, таким чином Партія регіонів та уряд намагаються використовувати свої владні повноваження з метою тиску на суддів. ”За всіх умов уряд не може бути складовою політичної конкуренції та політичних змагань”, - додав депутат.
Як повідомляв УНІАН, Судова адміністрація України з цього тижня почала моніторинг судових позовів проти діяльності Кабміну і В.ЯНУКОВИЧА.
Зокрема, як пише газета «Дело» (№79 від 18 травня), голова Державної судової адміністрації Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ повідомив, що відповідні розпорядження надійшли від Міністерства юстиції і першого заступника міністра Кабінету міністрів Олени ЛУКАШ.
За його словами, з вівторка чиновники судової влади вимушені двічі на день звітувати, «де і в яких судах перебувають ці позови». «В середу стояло питання про притягання до відповідальності глави ДСА, який на 10 ранку не надав таку інформацію», - сказав І.БАЛАКЛИЦЬКИЙ.
Крім того, за інформацією І.БАЛАКЛИЦЬКОГО, Мінюст має намір повністю перебрати на себе адміністрування судової системи. Зокрема, у Верховну Раду вже надійшли пропозиції про ліквідацію Судової адміністрації і передачу її повноважень Міністерству юстиції.
До функцій ДСА входить забезпечення життєдіяльності судової системи.