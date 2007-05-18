Оніщук розповів, як Кабмін тисне на суди

Кабінет міністрів не мав права давати доручення Державній судовій адміністрації України розпочати моніторинг судових позовів проти діяльності Кабміну і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат V скликання, член фракції “Наша Україна” Микола ОНІЩУК.

За його словами, Судова адміністрація не має конституційних повноважень стосовно суддів і судів. “Вона може лише узагальнити інформацію, вона готує кадровий резерв, вона займається іншими організаційними питаннями діяльності суддів і судів, але вона не може вимагати від суду і суддів надання відповідної інформації”, - сказав М.ОНІЩУК.

На його думку, таким чином Партія регіонів та уряд намагаються використовувати свої владні повноваження з метою тиску на суддів. ”За всіх умов уряд не може бути складовою політичної конкуренції та політичних змагань”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Судова адміністрація України з цього тижня почала моніторинг судових позовів проти діяльності Кабміну і В.ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, як пише газета «Дело» (№79 від 18 травня), голова Державної судової адміністрації Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ повідомив, що відповідні розпорядження надійшли від Міністерства юстиції і першого заступника міністра Кабінету міністрів Олени ЛУКАШ.

За його словами, з вівторка чиновники судової влади вимушені двічі на день звітувати, «де і в яких судах перебувають ці позови». «В середу стояло питання про притягання до відповідальності глави ДСА, який на 10 ранку не надав таку інформацію», - сказав І.БАЛАКЛИЦЬКИЙ.

Крім того, за інформацією І.БАЛАКЛИЦЬКОГО, Мінюст має намір повністю перебрати на себе адміністрування судової системи. Зокрема, у Верховну Раду вже надійшли пропозиції про ліквідацію Судової адміністрації і передачу її повноважень Міністерству юстиції.

До функцій ДСА входить забезпечення життєдіяльності судової системи.