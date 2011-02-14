У КМДА розслідують дії лікаря, який вивіз 5 людей з клініки

Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації проводить службове розслідування за фактом дій лікаря міської клінічної лікарні № 1, який вивіз п’ятьох пацієнтів за межі міста і залишив їх біля кладовища під Вишгородом.

Про це УНІАН повідомили Головному управлінні охорони здоров’я КМДА.

Управління охорони здоров’я засуджує безпідставні дії лікаря терапевтичного відділення для соціально незахищених осіб Київської міської клінічної лікарні № 1, який самовільно прийняв рішення щодо переведення пацієнтів до Центру соціальної адаптації з порушенням установленого порядку.

В повідомлені наголошується, що дії лікаря не були узгоджені з керівництвом лікарні.

З приводу дій лікаря лікарні № 1 Головним управлінням охорони здоров’я створено спеціальну комісію, проводиться службове розслідування. Окрім того, за даним випадком проводиться розслідування правоохоронними органами.

В КДМА інформують, що за даними службового розслідування, 11 лютого лікар терапевтичного відділення для соціально незахищених осіб Київської міської клінічної лікарні № 1 самовільно, без погодження з керівництвом лікарні, вивіз п’ятьох пацієнтів відділення, які перебували на лікуванні з жовтня-грудня 2010 року, до м. Вишгород для подальшої госпіталізації їх в Вишгородську ЦРЛ та подальшого переведення до «Київського центру соціальної адаптації для пристарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання» в с. Ясногородка Вишгородського району. Пацієнти були виписані з лікарні у п’ятницю, 11 лютого, за відсутністю показань для лікування у медичному закладі. Близько 16.00 лікар висадив виписаних пацієнтів на автобусній зупинці за 300 метрів від Центральної районної лікарні Вишгорода. Приблизно о 18.00 11 швидкою медичною допомогою особи були госпіталізовані до Вишгородської центральної районної лікарні.

«На сьогодні для осіб, які не мають певного місця проживання, в с. Ясногородка Святошинського району створено Центр соціальної адаптації для пристарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання (на 300 місць). Усі особи без певного місця проживання, які потрапляють до лікувальних закладів Києва, після отримання медичної допомоги при відсутності показань щодо перебування у медичному закладі направляються до Центру соціальної адаптації (с. Ясногородка), де перебувають безкоштовно. На сьогодні в цьому Центрі знаходиться близько 100 осіб», - наголошують в КДМА.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на правоохоронні органи, 29-річний лікар однієї з поліклінік, розташованих у Дніпровському районі столиці, пообіцяв п’ятьом особам без певного місця проживання, віком від 43 до 66 років, які перебували на лікуванні, що їм буде надано в подальшому медичну допомогу в іншому медичному закладі.

Він скористався мікроавтобусом і вивіз людей за межі Києва. Там він їх залишив, пообіцявши, що за ними через деякий час приїде інший медичний транспорт.

При цьому лікар не залишив хворим амбулаторних карт з історією їх хвороб. За даними міліції, людей, які простояли на морозі, виявив патруль міліції. Одна жінка померла від переохолодження.