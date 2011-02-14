«Батьківщина» вимагає покарати одеських міліціонерів за «репресії»

У арешті активіста громадської організації «Дорожній контроль» партія «Батьківщина» вбачає ознаки спланованої провокації з боку правоохоронних органів та суду і вимагає негайної реакції Генеральної прокуратури України, Вищої ради юстиції, а у випадку їх бездіяльності – прямого втручання президента Януковича. Про це сказано в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті партії.



У «Батьківщині» наголошують: "Тільки наївні і недалекі люди можуть вважати, що у нашій країні при цій владі може бути випадковістю, коли спочатку громадська організація подає документальний доказ агресивного українофобства представника Державтоінспекції при виконанні ним службових обов’язків, а потім її представника силами тієї ж ДАІ запроторюють за грати.



Мета одеських даішників не тільки провчити «зарвавшегося» активіста, але й залякати та поставити на місце будь-кого, хто насмілиться вимагати від міліції виконання законів України.



Простіше кажучи, або ти слухняно підкоряєшся хамству і поборам на дорогах від співробітників ДАІ, даєш «на лапу», терпиш знущання, сприймаєш «ментовщину» як невідворотну реальність життя сучасної України, або гримиш за грати у результаті провокації. Тільки тому, що захистив державну мову чи попросив міліціонера представитися, як це передбачено законом.



На фоні масштабних політичних репресій, здійснюваних в Україні за участі так званих судів, рішення одеського суду не стало несподіванкою. Незалежне судочинство знищене нинішньою владою. Проте випадок в Одесі засвідчив, що застосування репресій докотилося до місцевого рівня і стосується тепер не тільки політиків, але й усіх, хто має громадянську позиції, здатен мислити і давати об’єктивну оцінку діям влади. Незалежно від того, влада здійснюється чиновником у кабінеті чи на дорозі людиною у формі зі смугастим жезлом".



З огляду на це, партія «ВО «Батьківщина» вимагає негайного і об’єктивного розслідування інциденту в Одесі, звільнення з-під варти активіста громадської організації «Дорожній контроль», а також покарання і звільнення з посад як безпосередніх організаторів і виконавців провокаційних дій, так і їхнього прямого керівництва. Партія також звертається до Вищої ради юстиції з вимогою дати відповідну оцінку правомірності дій судді, за рішенням якого водія кинуто за грати, та до всього українського суспільства із закликом не боятися захищати свої громадянські права. "Поступаючись в малому, можна втратити країну, яку сьогодні влада намагається перетворити у поліцейську державу", - зазначено в заяві.