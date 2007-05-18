Наливайченка обіцяли зробити послом в Швейцарії, якщо він посадить Станік?

Суддя Конституційного суду Сюзана Станік – одна з трьох суддів КС, щодо яких досі не зовсім зрозуміло, чи вважаються вони звільненими указом Президента (за порушення присяги – як стверджується в текстах указів), чи то поновленими рішеннями судів, в інтерв`ю “Сєгодня” заявила, що особисто знає п`ятьох співробітників СБУ, яким доручили “під неї” копати”. Також Станік стверджує, що виконуючому обов`язки голови спецслужби Валентину Наливайченку обіцяли посаду посла України в Швейцарії. У випадку, якщо йому вдасться посадити Станік.

«Наливайченко для того, щоб зірвати розгляд справи (про перший указ президента про розпуск Верховної Ради), заявив, що якась нафтогазова компанія щось мені передала? Я звернулася до Наливайченка, щоб він мені дав назву цієї компанії, - заявила Сюзана Станік. - СБУ хотіла спровокувати проти мене кримінальну справу (Спецслужба подала відповідну заяву в Генпрокуратуру, але та відмовила у порушенні справи, залучивши матеріали до розслідування тиску на КС). Я із задоволенням піду в СБУ, я знаю конкретно п`ятьох людей, яким було доручено копати під мене і докопати до кістки моєї. Але невже СБУ, Наливайченко, не розуміють, що якби я щось робила не так, я б собі не дозволила взагалі працювати в КС?. А йому (Наливайченку) пообіцяли, що за те, що він мене посадить, він буде послом у Швейцарії. І це реально. Так от, я хочу знати, послали на нього на агреман чи ні».