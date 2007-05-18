Багато слів, і жодного результату - завтра продовжимо

Народний депутат 5-го скликання, член робочої групи з підготовки проведення дострокових виборів до Верховної Ради Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ не може спрогнозувати, коли група завершить свою роботу. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, сьогодні на засіданні робочої групи тривали “не дуже вдалі дискусії навколо деяких положень закону про статус народного депутата та регламенту”, зокрема, в частині імперативного мандату.

Крім того, за словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, обговорювався перелік постанов ВР, чинність яких необхідно припинити чи які, навпаки, необхідно підтвердити повторним голосуванням після того, як опозиція повернеться до залу.

«У засіданні було багато слів з багатьма емоційними вставками з боку комуністів, у підсумку - не дуже результативна робота. Завтра продовжимо», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання чи є світло в кінці тунелю, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав: «ледь-ледь».