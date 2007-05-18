ЦВК зареєструвала депутата від Партії регіонів
19:40, 18 травня 2007Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом від Партії регіонів Олександра КАСЯНЮКА замість загиблого в автокатастрофі депутата Анатолія Антемюка.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.
Засідання комісії почалося із запізненням на 1 годину 15 хвилин у складі 13 членів ЦВК. «Тобто, кворум є, і засідання ЦВК оголошую відкритим», - сказав голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат України А.Антемюк загинув уночі 9 травня в Києві в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
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