«Освіта рідною мовою: бажання громадянина чи обов'язок держави?» - засідання ЦСКП
16 лютого о 18.30 у Києві, у готелі «Прем`єр-Палас» (бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, Софіївський гранд-хол) відбудеться засідання Центру соціально-консервативної політики (ЦСКП, Україна) на тему: «Освіта рідною мовою: бажання громадянина чи обов`язок держави?»
У обговоренні візьмуть участь: депутат Верховної Ради України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО; директор Відкритої педагогічної школи Сергій ВЄТРОВ; директор Інституту глобальних економічних і енергетичних стратегій Юрій НЕРУБАЙ; директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ; керівник соціологічної компанії R&B Євген КОПАТЬКО; президент ЦСКП (Україна) Юрій ЛІПЧЕВСКИЙ та ін.
Запрошуються представники ЗМІ.
Акредитація на місці події.
Додаткова інформація за тел.: (091) 911-88-36.
Контактна особа Ольга КРАВЧЕНКО.