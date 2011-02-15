«Освіта рідною мовою: бажання громадянина чи обов'язок держави?» - засідання ЦСКП

16 лютого о 18.30 у Києві, у готелі «Прем`єр-Палас» (бул. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, Софіївський гранд-хол) відбудеться засідання Центру соціально-консервативної політики (ЦСКП, Україна) на тему: «Освіта рідною мовою: бажання громадянина чи обов`язок держави?» У обговоренні візьмуть участь: депутат Верховної Ради України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО; директор Відкритої педагогічної школи Сергій ВЄТРОВ; директор Інституту глобальних економічних і енергетичних стратегій Юрій НЕРУБАЙ; директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ; керівник соціологічної компанії R&B Євген КОПАТЬКО; президент ЦСКП (Україна) Юрій ЛІПЧЕВСКИЙ та ін. Запрошуються представники ЗМІ. Акредитація на місці події. Додаткова інформація за тел.: (091) 911-88-36. Контактна особа Ольга КРАВЧЕНКО.

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