Карпачовій не вдалося звільнити екс-міністра з Київського СІЗО

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ не вдалося добитися зміни колишньому міністру охорони навколишнього природного середовища Георгію ФІЛІПЧУКУ запобіжного заходу на не пов’язаний з триманням під вартою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, під час моніторингу стану додержання прав людини у Київському слідчому ізоляторі до Н.КАРПАЧОВОЇ на особистому прийомі звернувся Г.ФІЛІПЧУК щодо зміни йому запобіжного заходу.

Уповноважений ВР з прав людини відкрила провадження у цій справі, яким встановлено, що Генеральною прокуратурою України стосовно Г.ФІЛІПЧУКА порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

17 грудня 2010 року Печерським районним судом Києва йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 лютого 2011 року термін тримання під вартою цей суд продовжив до 4-х місяців.

Н.КАРПАЧОВА звертає увагу на особистість ув’язненого, який працював на різних державних посадах, зокрема, начальником обласного управління освіти, головою обласної держадміністрації, міністром охорони навколишнього природного середовища, був народним депутатом України трьох скликань, головою комітетів Верховної Ради, є доктором педагогічних наук, професором, академіком Національної академії наук, нагороджений орденами “За заслуги” ІІ і ІІІ ступенів, має почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Омбудсман також вказує на стан здоров’я 60-річного Г.ФІЛІПЧУКА, який суттєво погіршився у СІЗО. Зокрема, Н.КАРПАЧОВА добилася переведення Г.ФІЛІПЧУКА в іншу камеру слідчого ізолятора, адже у попередній п’ять інших ув’язнених постійно задимлювали простір через куріння сигарет.

“Г.ФІЛІПЧУК одружений, виховує чотирьох синів, має постійне місце проживання, до кримінальної відповідальності не притягувався, користується високим авторитетом у суспільстві. Від слідства не переховувався”, - зазначає Омбудсман.

Водночас сьогодні на звернення Н.КАРПАЧОВОЇ щодо заміни запобіжного заходу Г.ФІЛІПЧУКУ Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги.

“Н.КАРПАЧОВА вважає, що суд формально поставився до матеріалів апеляції. Її провадження у цій справі триває”, - повідомляє прес-служба Уповноваженого ВР з прав людини.