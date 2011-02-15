Королевська пропонує перейти від популізму до експертної оцінки

«Я категорично проти того, щоб економічні реформи перетворювалися на політичні експерименти. Потрібно піти від популізму, від політиканства й перейти до експертної та наукової оцінки пропонованих урядом реформ». Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва в прямому ефірі програми «Відкрита студія» на Першому каналі Українського національного радіо.

На її думку, немає сумнівів, що пенсійна реформа в Україні необхідна. Ні рівень нинішніх пенсій, ні підхід до їх нарахування нікого не влаштовують. «Наша позиція – неприпустимо вибудовувати економічну політику за принципом: бідні повинні стати ще біднішими і безправнішими, а багаті – ще багатшими. Такий підхід простежується в Податковому кодексі, те ж саме в Концепції пенсійної реформи, Житловому кодексі», - заявляє Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що автори пенсійної реформи пропонують збільшувати пенсійний вік для жінок, не створивши нові робочі місця й не пояснивши, куди працевлаштовуватимуть жінок, яким доведеться працювати на 5 років довше. «Не секрет, що вже зараз жінці старше 45 років дуже важко знайти роботу, а після 50 – взагалі неможливо. Якщо навіть жінки залишаться на своїх робочих місцях і допрацьовуватимуть до 60 років – куди піде молодь? За системи, передбаченої пенсійною реформою, щорічно необхідно створювати щонайменше 200 тисяч робочих місць. Хто гарантує їх створення, особливо в невеликих містах на депресивних територіях? Без відповідей на ці запитання поспішно впроваджувати пенсійну реформу не можна», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат заявляє, що запропоновані урядом інструменти проведення реформ провокують бідність. «Я категорично проти того, щоб економічні реформи перетворювалися на політичні експерименти. Нам потрібно піти від популізму, піти від політиканства й перейти до експертної наукової оцінки пропонованих урядом реформ», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради нагадала, що після того, як віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО вніс проект пенсійної реформи до парламенту, десятки тисяч людей по всій країні почали масово йти на пенсію. «Вони зрозуміли, що якщо пенсійна реформа буде впроваджена в нинішньому вигляді, люди не отримають навіть тих соціальних гарантій у старості, які вже заробили. Такі «реформаторські провокації», які приводять людей до паніки, вганяють у депресію – неприпустимі. Будь-яка реформа має бути продумана, виважена, пройти справжнє обговорення з людьми й лише після цього реєструватися в парламенті», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За даними голови парламентського комітету, за рахунок того, що жінки будуть на 5 років довше працювати, держбюджет заощадить всього 554 млн. грн. Водночас у бюджеті на цей рік закладено збільшення витрат на держуправління справами на 500 млн. грн. «Може, почати потрібно не з підвищення пенсійного віку для жінок, а з прозорого формування бюджету? Не секрет, що більше 50% економіки перебуває в тіні. Через високі податки та збори людям не вигідно отримувати легальну зарплату, тому й не зростають надходження до Пенсійного фонду. Уряду слід створювати стимули для детінізації зарплат і всієї економіки», - заявляє Н.КОРОЛЕВСЬКА.