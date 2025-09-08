Російські війська вперше за час війни атакували урядову будівлю в Україні, і на це є три причини, пише автор.

Росія вживає заходів для ескалації війни проти України, тоді як зусилля американського президента Дональда Трампа щодо мирного врегулювання зазнають невдачі. Цієї неділі росіяни здійснили найбільшу атаку по Україні за весь час війни, уперше за понад три роки було завдано удару по урядовій будівлі.

Російський удар по будівлі, в якій проводяться засідання Кабінету Міністрів України, готувався тривалий час, пише The Telegraph. Російське військово-політичне керівництво не раз погрожувало ударами по "центрах прийняття рішень", та донедавна ці погрози були лише погрозами.

Автор вважає, що є три причини, чому Росія вирішила піти на ескалацію конфлікту саме у такий спосіб і саме зараз. По-перше, правитель РФ Путін реагує на тиск з боку провоєнних ультранаціоналістів у своїй коаліції. Оскільки російська економіка балансує на межі рецесії, а серед молодих громадян країни-агресорки зростає втома від війни, диктатор має переконатися, що ультранаціоналісти будуть на його боці.

"По-друге, Путін розглядає небажання Трампа карати Росію за продовження війни як ознаку слабкості і випробовує межі його терпіння. Коли загроза жорстких санкцій і масштабних вторинних мит виглядала серйозною, Путін виграв час, пообіцявши прорив у мирних переговорах на Алясці. Те, що Трамп прийняв ці мирні пропозиції за чисту монету, підбадьорило Путіна ще більше випробовувати межі рішучості Заходу", – пояснює видання.

Автор нагадав, що коли 21 серпня росія вдарила ракетами по цивільному підприємству у Мукачеві, яке є американським бізнесом, Трамп не вжив заходів. Ця нерішучість могла підштовхнути Росію до атак на будівлі Британської ради та ЄС у Києві 28 серпня, а також перешкоджати польоту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Коли ці провокації отримали лише риторичну відповідь, Росія ще більше підвищила ставки, завдавши удару по будівлі українського уряду, пише The Telegraph.

Третьою причиною автор матеріалу назвав намір РФ стримати Україну від атак по російській енергетичній інфраструктури, адже вони порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей країни-агресорки. Зараз цінова стеля G7 на російську нафту впала до 45 доларів за барель, а тому українські дронові атаки посилюють фінансовий тиск на російських енергетичних гігантів.

"А оскільки військові дії Росії коштують від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів на день, Путін намагається змусити Україну припинити ці удари дронів. Якщо Трамп продовжить пропонувати Росії двотижневі відстрочки і не виконає свої ультиматуми, атаки на українські урядові об'єкти та західні дипломатичні установи можуть стати частішими. Британські та європейські цілі є особливо вразливими, оскільки Кремль намагається завадити Європі взяти на себе зобов'язання щодо розгортання миротворчих сил в Україні після війни", – акцентує видання.

The Telegraph зазначає, що ризик війни Росії з НАТО залишається таким же високим, як і раніше. І поки Путін вживає заходів для ескалації війни, західні політики не мають іти на поступки диктатору. На думку автора матеріалу, на Заході мають домагатися миру за допомогою сили. І реалізація обіцянки Трампа щодо другого етапу санкційних обмежень проти Росії була би вкрай необхідним кроком.

Удар Росії по будівлі Кабміну

Під час однієї з останніх масованих атак по Україні російські загарбники атакували будівлю Кабінету Міністрів України. Там зайнялася пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

Видання Defense Express заявило, що в урядову будівлю влучив не дрон, як вважалося раніше. Аналітики кажуть, що удару було завдано ракетою з ОТРК "Іскандер", про що свідчать знайдені там уламки. При чому ситуація могла бути гіршою – бойова частина ракети вагою 450 кг не вибухнула.

Фото залишків "Іскандера", який влучив в будівлю уряду, згодом показали в посольстві ЄС в Україні. Зазначалося, що в даху будівлі залишилася діра від прямого влучання.

