Золото стрімко зростає на тлі побоювань щодо стагфляції.

Ціни на золото в понеділок, 8 вересня, перевищили позначку в 3600 доларів за унцію, встановивши новий рекорд. Метал дорожчає на тлі очікувань зниження відсоткових ставок у США і побоювання з приводу незалежності Федеральної резервної системи.

Газета Financial Times пише, що золото досягло 3616 доларів за тройську унцію, що складає 31 грам, або 117 доларів за грам. Таким чином, метал зріс на 9% за останні три тижні і на 37% з початку року.

"Очікування зниження ставок ФРС сприяють зміцненню статусу золота як засобу захисту від інфляції", - зазначив глобальний керівник відділу ринкових досліджень ING Кріс Тернер.

Зниження відсоткових ставок, як правило, призводить до зростання цін на золото, оскільки інвестори, очікуючи нижчої прибутковості від облігацій, звертають увагу на інші активи. Побоювання з приводу стагфляції (високої інфляції та стагнації економічного зростання) у США також підвищили привабливість металу, оскільки економічні наслідки тарифної політики Трампа даються взнаки.

Зниження курсу долара цього року, яке робить золото дешевшим при купівлі в інших валютах, також сприяло зростанню цін на метал.

Інвестори чекають рішення суду щодо звільнення чиновниці ФРС Лізи Кук. Спроби Трампа вплинути на політику центробанку США викликали побоювання з приводу зростання інфляції, через що вони масово стали переходити до золота.

Американський економіст з Berenberg Атакан Бакіскан заявив, що очікує подальшого зростання ціни на метал на тлі очікувань того, що "частина іноземного попиту, як і раніше, переміщатиметься з казначейських облігацій США у золото, оскільки іноземні інвестори втрачають довіру до США". Крім того, він очікує подальшого зниження курсу долара, що сприятиме зростанню ціни на метал.

Ціни на золото - останні новини

2 вересня ціни на золото підскочили до історичного максимуму. Метал досяг позначки в 3508,70 доларів за тройську унцію, а наступного дня його ціна перевищила 3578 доларів.

5 вересня метал знову подорожчав, завершивши свій найкращий тиждень за три місяці. Цього разу золото досягло позначки в 3557,99 доларів за унцію.

