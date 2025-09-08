Стартапи зазнають "буму" інвестицій, особливо на тлі заяв зі США.

Інвестиції в бурхливо зростаючі стартапи Європи у сфері оборонних технологій різко зросли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Венчурні фонди відмовилися від колишньої обережності й активно вкладаються у військові компанії.

З початку 2022 року компанії сектора залучили 2,4 млрд євро, з яких 1,4 млрд євро - за перші сім місяців поточного року. Для порівняння: 2020 року обсяг інвестицій становив лише 30 млн євро, а 2021 року - 150 млн євро, пише Financial Times.

Повідомляється, що ці цифри стали черговим підтвердженням величезного інтересу інвесторів до хвилі нових компаній, що розробляють все - від безпілотних міні-підводних човнів і автономних дронів до "біороботизованих" тарганів.

Що відомо про оборонні європейські стартапи

У Європі тепер є три оборонні стартапи з "єдиноріжною" оцінкою понад 1 млрд євро: виробники дронів Helsing, Quantum Systems і Tekever.

За словами низки венчурних інвесторів, серйозний перелом в інтересі до оборонних технологій стався після лютневої Мюнхенської безпекової конференції в лютому, де жорстка промова віцепрезидента США Джей Ді Венса викликала тривогу з приводу того, що традиційне партнерство Америки з Європою може опинитися під загрозою.

"На той момент у Європі було всього кілька венчурних фондів, що спеціалізуються на оборонних технологіях. Зараз ми наближаємося до ситуації, коли фонди першого ешелону починають розглядати оборонні технології як реальну можливість", - зазначив співзасновник і керуючий партнер фонду Expeditions Fund Миколай Фірлей.

Німеччина та інші країни Європи в контексті військових розробок

Стартапи, що базуються в Німеччині, отримали найбільшу частку венчурних інвестицій. Найбільша економіка Європи є головним постачальником військової допомоги Україні після США. Вона вже виділила необмежені позики для фінансування оборони на найближчі роки.

Великі німецькі гравці, такі як Helsing, залучили основну частину коштів, але фінансування також отримали й інші, включно зі Swarm Biotactics.

Ця компанія, що займається розробкою керованих живих тарганів з мікро-рюкзаками для потайного проведення розвідки у важкодоступних місцях, у червні оголосила про залучення 13 млн євро на ранній стадії. Останній раунд інвестицій підтримали фонди з Європи, США та Австралії.

Велика Британія також стала привертати більше уваги: кілька стартапів, включно з Tekever і виробником ударних дронів Stark, заявили про намір створити виробничі потужності в країні. Технологічні стартапи будуть помітно представлені і на головній виставці озброєнь у Лондоні цього тижня.

Партнер Balderton Capital, яка нещодавно інвестувала в Quantum Systems, Рана Яред заявила, що "Європа починає активніше брати участь у забезпеченні власної безпеки". За її словами, саме це і стане основною тенденцією на найближчі десять років".

Україна - "головне ядро" військових розробок

Україна залишається столицею дронів західного світу з внутрішньою сценою стартапів, що активно розвивається. Іноземні компанії також кинулися в країну, пропонуючи свої технології збройним силам і отримуючи унікальну можливість випробовувати їх безпосередньо на полі бою.

"Одним із найважливіших факторів у цій сфері є практичний зворотний зв'язок, а не теоретичні напрацювання. Компанії, які в підсумку вийдуть у лідери, це ті, хто реально бере участь у процесі. А сьогодні це означає проходження випробувань прямо в Україні, - підкреслила Яред.

Раніше УНІАН повідомляв, що український уряд, на думку Business Insider, має дозволити експорт зброї. Як кажуть зброярі, заборона на експорт лише обмежує оборонні можливості країни.

Крім того, ми розповідали, що ракета "Фламінго" має два значних недоліки, навіть незважаючи на те, що вона має досить просту конструкцію для масового виробництва.

