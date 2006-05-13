Семенюк вважає, що на парламентських виборах

Київ. 13 травня. УНІАН. Перший секретар Київського міського комітету Соціалістичної партії України Валентина СЕМЕНЮК вважає, що участь СПУ у помаранчевій революції погіршила результати партії на парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМЕНЮК повідомила, виступаючи з доповіддю на третьому етапі XVI звітної конференції Київської міської організації СПУ.

На її думку, слід визнати, що були недооцінені «деякі негативні моменти загальнополітичної ситуації». За її словами, помаранчева революція змінили позиціювання СПУ серед інших політичних сил, і це не могло не позначитися на поглядах частини прибічників партії.

«Наше входження до помаранчевої коаліції вони сприйняли як перехід на бік націоналістів і лібералів», - сказала вона. Натомість, додала вона, на наш бік перейшов дуже нестійкий електорат.