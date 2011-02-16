Тимошенко зрозуміла, в чиєму кабінеті звільняють «політично-репресованих»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вітає звільнення з-під варти колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА та вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити всіх “репресованих” політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам перед черговим допитом в Генеральній прокуратурі.

«Безумовно, ми дуже раді цьому факту (звільненню Є.КОРНІЙЧУКА з-під варти - УНІАН), але після чого відбулося звільнення КОРНІЙЧУКА – після того як відбулася розмова в кабінеті ЯНУКОВИЧА з Василем ОНОПЕНКОМ. І це є свідчення того, що люди арештовуються і звільняються не в судах, не в Генеральній прокуратурі, а в кабінеті ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» переконана, що Президент України персонально дає вказівки щодо кримінального переслідування лідерів опозиції.

«Тому я вимагаю від ЯНУКОВИЧА звільнення всіх політв’язнів: Юрія ЛУЦЕНКА, Анатолія МАКАРЕНКА, Ігоря ДІДЕНКА, ШЕПІТЬКА й тих хлопців, яких заарештували в Запоріжжі за нібито те, що вони підняли руку на пам’ятник Сталіну», - додала вона.

«Я хочу, щоб ЯНУКОВИЧ терміново... звільнив всіх людей, яких він сьогодні політично репресував», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого слідчий Генеральної прокуратури Україна змінив міру запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд екс-першому заступнику міністра юстиції України Є.КОРНІЙЧУКУ, який є зятем голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА.

Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Колишньому першому заступникові глави Мін’юсту пред`явлено звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.