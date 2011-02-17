Стратегічне партнерство України і Росії доцільно задекларувати

Директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій ТОЛСТОВ вважає доцільним укладення між Україною та Росією Декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“Думаю, що такий документ дуже потрібний. В ньому можна викласти весь спектр питань, в яких Україна та Росія можуть взаємодіяти як партнери”, - підкреслив С.ТОЛСТОВ.

За словами експерта, Договір між Україною та Росією про дружбу, партнерство та співробітництво від 1997 року є базовим документом, в якому виписані лише напрями відносин і певні зобов’язання.

“Предмету стратегічного партнерства в Договорі немає, лише в першій статті записано, що сторони будують відносини між собою на основі стратегічного партнерства, а конкретизації немає. Тому я завжди вважав доцільним чітко виписати, в яких саме питаннях є спільний інтерес”, - додав С.ТОЛСТОВ.

Він також зазначив, що в Декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства має бути чіткіше виписано напрями співпраці, які можуть активізувати потенціал двостороннього співробітництва.

На думку С.ТОЛСТОВА, підписання Декларації буде певним мобілізуючим чинником для державної бюрократії, яка може не мати чітких вказівок чи діяти автономно в якихось питаннях.

Експерт також вважає, що укладення Декларації дасть можливість уникнути певних спекуляцій.

“Цей документ також потрібний для того, щоб написати майбутнім лідерам країн, що саме є предметом стратегічного партнерства, щоб не ставилося питання про те, що російському керівництву не подобається українська багатовекторність. Україна має різні інтереси і це не має заважати українсько-російським відносинам”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив МЗС остаточно узгодити з російською стороною проект Декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства з метою її підписання в рамках 5-го засідання українсько-російської Міждержавної комісії.