Тимошенко: угода про базування ЧФ до 2042 р. буде скасована

Угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року будуть денонсовані, коли в Україні зміниться влада, заявила лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО.

"Вони, ці угоди, будуть денонсовані, якщо українці повернуться до влади", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю з Миколою КНЯЖИЦЬКИМ в ефірі ТВi.

Вона також заявила, що ніколи б не підписала такі угоди, якби була президентом України.

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у квітні минулого року підписали в Харкові угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму в обмін на зниження ціни російського газу.