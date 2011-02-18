Тимошенко: угода про базування ЧФ до 2042 р. буде скасована
00:03, 18 лютого 2011Політика
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Після зміни влади в Україні
Угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року будуть денонсовані, коли в Україні зміниться влада, заявила лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО.
"Вони, ці угоди, будуть денонсовані, якщо українці повернуться до влади", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю з Миколою КНЯЖИЦЬКИМ в ефірі ТВi.
Вона також заявила, що ніколи б не підписала такі угоди, якби була президентом України.
Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у квітні минулого року підписали в Харкові угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму в обмін на зниження ціни російського газу.
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