Експерт з Європи - про Україну: Ситуація небезпечна

Керівник Представництва в Україні німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ вважає, що через порушення в Україні демократичних норм Євросоюз вагатиметься, чи підписувати з українським керівництвом Угоду про асоціацію.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ТВі, про це Н.ЛАНГЕ заявив в ефірі телеканалу, пояснюючи, чому він вважає ситуацію у відносинах України і ЄС небезпечною.

«Ситуація небезпечна, бо в Україні є з одного боку прогрес і є регрес… Я не сказав, що все так погано в Україні. Я не сказав, що Україна не зробила прогрес стосовно євроінтеграції. Розмови про Договір про асоціацію і зону вільної торгівлі дуже далеко пішли. Також великий успіх України, що вона отримала дорожню карту для безвізового режиму», — вважає Н.ЛАНГЕ.

Він переконаний, що ЄС вчинив правильно, незважаючи на проблеми з демократією, надати Україні дорожню карту для впровадження безвізового режиму. «Принциповим є момент — візовий режим. Безвізовий режим — це важливо для українських людей», - зауважив Н.ЛАНГЕ.

Водночас він зауважив, що в Євросоюзі вагатимуться з приводу того, чи підписувати з Україною Угоду про асоціацію. «Це буде дилемою для Євросоюзу. Ми наближаємося до моменту, де можна підписати Договір про асоціацію. Це буде питання для Євросоюзу, чи можливо підписати таку угоду з країною, де є негативні тенденції стосовно демократії і правової держави...», - вважає Н.ЛАНГЕ.

Він також зазначив, що Європейський Союз не має достатньої кількості інструментів, щоб дієво впливати на країни, які порушують демократичні стандарти.

«У ЄС немає багато інструментів. Що він може зробити, якщо в Україні негативні тенденції в розвитку демократії і правової держави продовжаться? Це проблема ЄС, це наша проблема, що ми не маємо інструменту, щоб зробити деякі жорсткі кроки, якщо країна, яка не один раз декларувала, що вона хоче стати членом ЄС, порушує стандарти демократії і правової держави» - сказав він.

«Ніхто не хоче зробити погану картину України в ЄС. Подивіться, хто робить критичні заяви щодо України. Це знакові фігури. БУЗЕК (голова Європарламенту Єжи БУЗЕК), який завжди в інтересах України виступав, ФЮЛЕ (єврокомісар з питань розширення ЄС та політики сусідства Штефан ФЮЛЕ), який дуже довгий час протягом минулого року намагався не робити заяв. Це друзі України. У них є розчарування тим, що відбувається в Україні», - вважає експерт.

Водночас, за його словами, європейські політики поки не говорили, що в Україні системно порушуються демократичні норми.