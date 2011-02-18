Позиція України щодо Лукашенка не лишиться без уваги ЄС?

Неприєднання української сторони до заяви братиславського Саміту Вишеградської групи щодо стану демократії в Білорусі не залишиться без уваги у Європейському Союзі.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив провідний словацький політичний експерт, президент Інституту проблем суспільних відносин (м. Братислава) Григорій МЕСЕЖНІКОВ.

Говорячи про участь української делегації на чолі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ в Саміті Вишеградської четвірки, що відбувся 15 лютого у Братиславі, експерт відзначив активну позицію України у питанні залучення європейських країн до проектів з модернізації газотранспортної системи.

“Україна продемонструвала бажання поглиблювати співробітництво у цій сфері, зважаючи на актуальність даного питання у забезпеченні енергетичної безпеки Центральної і Західної Європи”, - сказав Г.МЕСЕЖНІКОВ.

Коментуючи неприєднання України до заяви саміту щодо Білорусі, експерт зауважив, що з цього факту не можна робити однозначні негативні висновки.

“З одного боку, зазначена заява підготовлена, підтримана і оприлюднена в контексті загальнополітичної позиції Європейського Союзу, критика з боку інституцій і політиків якого білоруської влади та вжиття конкретних заборонних заходів щодо її представників вже реалізовуються давно. З іншого боку, Україна не є членом ЄС і не є учасником Вишеградської групи, а відтак має право на власну позицію, яка найбільше відповідає національним інтересам”, - зазначив Г.МЕСЕЖНІКОВ.

При цьому експерт вказав на тісні економічні зв’язки України та Білорусі, які, на його думку, для українського керівництва є набагато важливішими, ніж надання публічних оцінок режиму Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

“Але така позиція України не залишиться, як мінімум, без уваги з боку ЄС”, - переконаний Г.МЕСЕЖНІКОВ.

Крім того, оцінюючи перспективи розвитку українсько-словацьких двосторонніх відносин з огляду на запланований офіційний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Словаччини влітку цього року, Г.МЕСЕЖНІКОВ наголосив на необхідності відновлення та активізації політичної та економічної складової такої співпраці з огляду на нагальність збільшення взаємних товарообігу та інвестицій, євроінтеграційні прагнення України.

При цьому експерт висловив думку, що упродовж як мінімум середньострокової перспективи Україна не матиме шансів стати членом Євросоюзу. Водночас він підкреслив, що така ситуація не є перепоною для активної українсько-словацької співпраці, і навіть навпаки - може стати додатковим чинником для її поглиблення.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого у Братиславі учасники Саміту Вишеградської групи прийняли заяву, в якій висловили обурення з приводу порушення прав людини у Білорусі.

“Ми прийняли заяву прем`єр-міністрів Австрії, Чеської Республіки, Німеччини, Угорщини, Польщі, Словаччини з білоруського питання. Ми дійсно обурюємося тим, як порушуються права людини в цій країні. Ми звертаємося до уряду з проханням звільнити всіх політичних в’язнів і зупинити політичні репресії”, - сказала прем’єр-міністр Словаччини Івета РАДІЧЕВА.

Водночас, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ пояснив, що українська сторона не приєдналася до заяви по Білорусі у зв`язку з “процедурними питаннями”.