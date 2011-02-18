Москаль запевняє, що за кордон можна їхати з українськими правами

Перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що українцям не потрібно для виїзду за кордон здійснювати обмін водійських прав.

Про це він сказав, коментуючи нещодавнє повідомлення МВС щодо необхідності заміни прав, оскільки відповідно до підписаної Україною міжнародної конвенції, 29 березня цього року в посвідченні водія має бути проставлена кінцева дата, інакше водій не зможе виїхати за межі країни, тому що його посвідчення там вважатиметься недійсним.

Як повідомляє прес-служба депутата, на переконання Г.МОСКАЛЯ намагання Міністерства внутрішніх справ України примусити громадян змінити водійські права не мають нічого спільного з українським та міжнародним законодавством і є лише спробою міністра Анатолія МОГИЛЬОВА «відмити 1 млрд. державних грошей»

Г.МОСКАЛЬ стверджує, що зовсім недавно МВС України, “за непрозорою і корупційною схемою у консорціуму ЄДАПС було закуплено «посвідчення водія», «технічні паспорти» та іншу продукцію для Державтоінспекції, на закупівлю якої було витрачено близько 1 млрд. грн., чим було «вимито» кошти з бюджету МВС України».

За словами Г.МОСКАЛЯ, тепер перед міністром стоїть завдання відпрацювати різні схеми з «відмивання» держаних грошей, з чим і пов’язані його заяви про необхідність негайної зміни водійських прав.

«Він (А.МОГИЛЬОВ) вирішив примусити всіх, хто виїжджає закордон, змінювати водійські посвідчення і посилається на Міжнародну конвенцію «Про дорожній рух», яка складена в м. Відень 8 листопада 1968 року, і яка, начебто, містить норму, що в термін після 29 березня 2011 року особи, які мають намір на автомобілі подорожувати за кордон, повинні мати посвідчення нового зразка, на яких має бути вказаний термін закінчення їх дій», - зауважує народний депутат. За його словами, таким чином міністр хоче врятувати МВС і виправдати доцільність закупівлі в ЄДАПС величезної кількості водійських посвідчень.

Г.МОСКАЛЬ зауважує, що ніяких передумов для термінової зміни посвідчень ні в українському, ні в міжнародному законодавстві немає. «Сьогодні я зв’язався з прикордонною поліцією Румунії і прикордонною службою Угорщини, які надали мені роз’яснення, які ж документи є першочерговими для осіб, що перетинають кордон з країнами членами ЄС», - сказав він.

Прикордонники не вимагають у особи посвідчення водія, основне, що повинна пред’явити особа, яка перетинає кордон ЄС, це технічний паспорт на автомобіль та страховий поліс, який більш відомий в народі, як «Зелена картка». За словами Г.МОСКАЛЯ, територіальні органи поліції обох країн на його запитання про необхідність пред’явлення водійських прав, також дали негативну відповідь і пояснили, що посвідчення водія вимагається тільки в разі скоєння адміністративного чи кримінального порушення.

Г.МОСКАЛЬ також зауважує, що Міжнародна конвенція «Про дорожній рух» не містить норм про обов’язкову заміну прав громадян, що будуть перетинати держкордон після 29 березня 2010 року.

Депутат наголошує, що відповідно до конвенції, на яку посилається МВС, національні водійські посвідчення, видані раніше, визнаються протягом терміну їх дій.

Оскільки українські національні водійські посвідчення не передбачають кінцевого терміну, а є безстроковими, вони визнаються всіма державами, які приєдналися до Конвенції «Про дорожній рух», підкреслив Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, днями А.МОГИЛЬОВ зазначив, що, згідно з підписаними домовленостями між Україною і Євросоюзом, необхідно врегулювати питання максимального терміну дії посвідчення водія. За словами А.МОГИЛЬОВА, в більшості країн Євросоюзу такий термін обмежується 10 роками. «У нас же це може бути і 5 років, і 10, і 15, і 20. Це треба вирішувати», - сказав міністр.