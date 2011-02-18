На підтримку Луценка зібрали 700 тисяч підписів

Партія «Народна самооборона» зібрала вже 700 тис. підписів на підтримку негайного звільнення лідера партії, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це заявив брат лідера “НС” Сергій ЛУЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

“На сьогодні вже підраховано 700 тис. підписів громадян, але акція ще триває. Я від імені Юрія ЛУЦЕНКА дякую всім, хто своїм підписом підтримав нас у тяжкий час та таким чином означив свою громадянську позицію, свій протест проти злочинних дій влади”, - сказав С.ЛУЦЕНКО.

“Не допустити адвокатів до судового розгляду, провести суд в закритому режимі — на це дана гідна відповідь: адвокатом мого брата виступив сам народ України”, - додав С.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ висунуто звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділено окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч.3 Кримінального кодексу України.

Ю.ЛУЦЕНКА утримують у Лук‘янівському СІЗО.

26 січня адвокат Ігор ФОМІН повідомив, що Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно екс-міністра внутрішніх справ України у зв`язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.

Всі три справи об’єднані в одну, матеріали справи становлять 48 томів.

Із 31 січня Ю.ЛУЦЕНКО разом з адвокатом почали ознайомлюватися з матеріалами справи.