Кожем'якін розповів як СБУ затримала його родича-депутата в Борисполі

Депутата Київради від БЮТ і заступника голови Солом`янської районної держадміністрації Владислава Ярцева затримали. Про це "Українській правді. Київ" повідомив родич Ярцева перший заступник керівника фракції БЮТ у Верховній Раді Андрій Кожем`якін.

На час розмови, за словами нардепа, він знаходиться на допиті у слідчого.

"Я не зміг з ним поспілкуватися. Він на допиті. Я поспілкувався зі слідчими. Йому інкримінують отримання хабара. Я не знаю, про яку суму йдеться, мене це не цікавило, бо я розумію що це просто здійснюється тиск через сім`ю, родичів, зокрема й на мене", - сказав він.

Кожем`якін додав, що Ярцева затримали в Борисполі перед відльотом на курорт.

"Він з трьома своїми дітьми і з дружиною (сестра Кожем`якіна. - Ред.) виїжджали на курорт на тиждень. Вони приїхали аеропорт - Владислава забрали, а сім`ю залишили", - сказав нардеп, відзначивши, що родина Ярцева таки полетіла закордон.

Він назвав затримання конкретною провокацією і додав, що йому прикро, що "все це розроблено руками підрозділу КА", який він раніше очолював (перше антикорупційне управління СБУ).

Кожем`якін також наголосив, що згодом стане відомо, що це звичайна провокація.

"Ярцев не зламався, не пішов на зраду, коли їх там ламали у Київраді. Він залишився у числі 14 депутатах БЮТ, і зараз для того, щоб його звідти прибрати, роблять такі речі", - сказав нардеп.

Тим часом речник СБУ Марина Остапенко заявила, що 18 лютого дійсно когось затримали за хабар у Борисполі, але кого саме, вона не змогла уточнити.

"Кого саме затримали, повідомимо в понеділок", - сказала вона.

За інформацією джерел "Української правди. Київ", Ярцева затримали за хабар у 50 тисяч доларів.