Євген Червоненко розлучився

У Києві відкрився новий бутік італійського одягу. Приглядали собі новенькі костюми, а також ласували заморськими делікатесами міністр палива й енергетики Юрій Бойко, заступник Черновецького Віталій Журавський та інші. Згодом приєднався до такої компанії ще й губернатор Запорізької області. Телеведучій Каті Осадчій вдалося вивідати у політика цікаві факти особистого життя. Зокрема, стало відомо, що Червоненко зовсім нещодавно розлучився

"Не провокуйте, я не коментую своє особисте життя", - намагався відмахнутись від запитань приватного характеру запорізький губернатор.

Проте на питання, чи правда те, що він таки розлучився, Червоненко відповів: "Правда".

До того ж, як з‘ясувалося, з колишньою дружиною Маргаритою Євген Червоненко розстався не в найкращих стосунках.

"Мене зрадили заради грошей... І я це не коментую. Є моя гідність, і я щаслива людина," – заявив він.

Водночас ще два роки тому в інтерв‘ю "Фактам" Євген Червоненко казав: "Я глибоко щасливий, що моя дружина не тільки кохана людина, але і друг, що пройшов із мною всі іспити".

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