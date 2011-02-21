Литвин визнав, що «кнопкодави» у ВР непереможні

Спікер Володимир Литвин не знає, як примусити народних депутатів ходити на засідання Верховної ради і голосувати за себе персонально. Про це він 21 лютого сказав журналістам у Житомирській області, передає ТСН.

"Змусити тих, кого народ обрав, не так-то просто, і ви це розумієте. Немає важелів впливу. Але те, що зарплату там не нараховуємо, я думаю, для деяких це - як мертвому припарка, не табелюємо - те саме", - сказав він.

Спікер зазначив, що йому було соромно, коли польська делегація стала свідком того, яким чином відбувається голосування в Раді.

"Так, я так само, як і, думаю, всі пережив сором, коли депутати польські побачили, що в нас відбувалося", - висловив жаль Литвин.

На його думку, депутатів потрібно закликати особисто голосувати за законопроекти й апелювати до них з тим, що на наступних парламентських виборах виборці оцінять безпосередню роботу парламентаріїв у Раді.