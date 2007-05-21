Янукович повертається до Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч у Кабінеті Міністрів з Президентом ПАРЄ Рене ван дер ЛІНДЕНОМ і повернувся до Секретаріату Президента на переговори з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник прес-служби Президента Лариса МУДРАК.

Вона також додала, що як тільки стане відомо про те, що зустріч Президента та прем’єра закінчилася остаточно, прес-служба повідомить про це журналістам, які очікують результатів зустрічі під Секретаріатом Президента.

Як повідомляв УНІАН, зустріч В.ЮЩЕНКА з В.ЯНУКОВИЧЕМ розпочалася сьогодні о 14.00. Близько 17.30 В.ЯНУКОВИЧ вийшов з Секретаріату Президента.