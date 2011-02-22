Хара: Я пережив багато урядів. І цей переживу

Голова Федерації профспілок України, народний депутат від Партії регіонів Василь ХАРА сподівається на переобрання главою ФПУ і говорить, що перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ підтримує його кандидатуру.

Про це В.ХАРА заявив в інтерв`ю сайту «Версії».

Зокрема, на запитання про те, як він оцінює свої шанси на переобрання головою Федерації, В.ХАРА сказав, що «навіть перебуваючи у Партії регіонів», він перебуває у «конструктивній опозиції» до уряду. За словами В.ХАРИ, «в уряді з нами немає конфронтації. Багато членів уряду на нашій стороні. Мене Андрій КЛЮЄВ запевнив у своїй підтримці. Хоча йому нелегко це робити. Однак я пережив багато урядів. І цей переживу. Нам усім доведеться його пережити».

Крім того, на запитання, чи вважає він, що уряд шкодить народу, В.ХАРА зазначив: «Це очевидно, хоча я пом`якшив би формулювання питання. Микола АЗАРОВ, певна річ, рятує ситуацію, знаходячи гроші для бюджету, але не можна це робити за рахунок людей. Перед Віктором ЯНУКОВИЧЕМ теж поставлено непросте завдання, однак я з ним регулярно зустрічаюся, ми обговорюємо, у яких питаннях ми готові піти на поступки тому ж МВФ, а в яких ні. Однак це складно зробити, оскільки в уряді не всі готові обстоювати правильну точку зору. Ось Сергій ТІГІПКО, якого зараз критикують, і часто цілком заслужено, теж це розуміє».

За словами В.ХАРИ, «ми прихильники соціального діалогу. Але потрібно знати, що у профспілок є три рівні взаємовідносин з владою і роботодавцем. Перший – соціальний діалог. Коли ми розуміємо один одного і знаходимо компроміси. Другий – конструктивна опозиція. Коли ми вимушені спонукати владу і спонукати роботодавця виконувати узяті на себе зобов`язання або вимоги профспілки, продовжуючи соціальний діалог. Якщо після цього ані влада, ані роботодавці не йдуть на контакт і не шукають компроміс відповідно до вимог профспілок, ми змушені перейти на третій рівень. Це – жорстка опозиція. Це – відмова від переговорного процесу і перехід на протестні форми, починаючи з пікетування, закінчуючи страйком. Однак, дякувати Богу, в уряді вже є розуміння».

При цьому В.ХАРА переконаний, що якщо уряд не піде на поступки у питанні пенсійної реформи, то ФПУ виведе на вулиці тисячі людей.

Як сказав глава ФПУ, «…пенсіонери, ви знаєте, народ бойовий. Більшості з них на роботу поспішати не треба. Якщо вони вийдуть з протестами, то це буде дуже довго і дуже... боляче. Тому, я вважаю, що Кабінет міністрів зробить правильні висновки…».

Кажучи про те, чому Федерація профспілок не була така активна під час прем`єрствування Юлії ТИМОШЕНКО, адже її уряд розпочав співпрацювати з МВФ, В.ХАРА сказав: «Ю.ТИМОШЕНКО важко дорікнути у цьому, оскільки криза тоді тільки розпочалася, і треба було щось робити. Та варто віддати їй належне, вона брала кредити, не обіцяючи зробити жебракам свій народ, – вона не підпускала МВФ до цін на газ і соцвиплат. Зараз МВФ став більш настирним, тому що сила опору в Україні знизилася. Однак тільки не у профспілках. Багато хто ще побачить, що ми сила. Не варто з нами жартувати. Нікому».

Як повідомляв УНІАН, на кінець березня 2011 року заплановано з`їзд ФПУ, на якому розглядатиметься питання про переобрання голови Федерації. На даний час, окрім В.ХАРИ, кандидатом на цей пост висунуто екс-голову Фонду державного майна України Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.