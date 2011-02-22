Українську школу в Донецьку відстояли

У Донецьку батьки і учні української школи №136 у Будьонівському районі запобігли закриттю свого навчального закладу, довівши місцевій владі необхідність повноцінного функціонування цієї школи.

Як передає кореспондент УНІАН, батьки учнів школи №136 заявили, що сьогодні на загальношкільних зборах було ухвалено рішення про те, що в школі на наступний навчальний рік набиратимуться як перші, так і десяті класи.

За їхніми словами, на зборах були присутні, крім батьків, учнів і педагогів школи, голова Будьонівської районної ради Віктор КАРЦЕВ, депутатська комісія райради, журналісти, представники громадських і партійних організацій.

Представники місцевих органів влади переконалися, що до школи, дійсно, подано багато заяв батьків з проханням прийняти на навчання їхніх дітей в перші і десяті класи.

В.КАРЦЕВУ передали особисто до рук низку заяв батьків, і він запевнив, що всі учні будуть прийняті до цього навчального закладу. Голова райради пообіцяв батькам на зборах, де були присутні близько 150 чоловік, завтра ж видати розпорядження райвно про повноцінне функціонування української школи №136 у новому 2011-2012 навчальному році.

За словами батьків, цю звістку всі присутні на зборах сприйняли з натхненням і тріумфуванням. «Це, по суті, друге народження нашої школи!», - заявили батьки.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого в Донецьку відбувся мітинг-протест учнів Донецької української школи № 136 та їхніх батьків проти закриття цього навчального закладу.

У мітингу, який відбувався біля будівлі школи, взяли участь близько 150 чоловік.

Вчитель школи № 136 Світлана ОВЧАРУК на мітингу заявила, що чиновники з відділу освіти Будьонівського району Донецька залякують вчителів і примушують педагогічний колектив переходити на роботу до інших шкіл.

Вона також додала, що районний відділ освіти за рішенням районної комісії заборонив набір учнів до перших і десятих класів цієї школи.

«Нас хочуть позбавити перших і десятих класів, визнати школу нерентабельною і закрити», - сказала тоді С.ОВЧАРУК.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% від загальної кількості.