У КМДА вступилися за дитячий притулок з вічним ремонтом

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що співробітники столичного Притулку для дітей виправили всі порушення в роботі й відшкодували державі завдані збитки.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це заявив начальник Служби у справах дітей Микола КУЛЕБА.

«Останнім часом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Притулок завдав збитків державі. Однак на сьогодні ця інформація не є правдивою. Перевірка Контрольно-ревізійним управлінням у місті Києві, на яку посилаються автори матеріалів, була здійснена у грудні 2010 року. За результатами проведеної перевірки, дійсно, було виявлено певні порушення та зобов’язано Притулок усунути їх у встановлений законодавством термін, що і було зроблено”, - зазначив М.КУЛЕБА.

За його словами, керівництво притулку виправило всі порушення, завдані збитки державі відшкодувало, а накладений адміністративний штраф сплатило.

“Тобто, наразі немає жодних підстав говорити про якісь порушення з боку притулку. Тим паче, що засобами масової інформації подаються неправдиві суми збитків», – заявив М.КУЛЕБА.

Так, за його інформацією, ревізією було встановлено, що підрядною організацією, яка здійснювала ремонті роботи у притулку, завищено обсяги та вартість робіт зі встановлення сантехнічного обладнання та опалювальних чавунних радіаторів на суму 102,5 тис. грн. Проте, дані чавунні опалювальні радіатори були пошкоджені під час заміни опалювальної системи будівлі притулку, внаслідок чого стали непридатними для подальшого використання. Наразі у приміщенні притулку встановлена нова, сучасна система опалення та сучасне сантехнічне обладнання. Кошти за старі радіатори були відшкодовані в повному обсязі і повернуті до бюджету.

«Зараз нас звинувачують у затягуванні ремонтних робіт, проте ані провини керівництва притулку, ані провини Служби у справах дітей у цьому немає. Виділене притулку приміщення потребувало капітального ремонту та відповідного облаштування. Ремонтні роботи проводилися у плановому порядку, однак у зв’язку з економічною кризою були тимчасово призупинені. Але зараз роботу відновлено і незабаром приміщення буде готове до введення в експлуатацію», – сказав М.КУЛЕБА.

Він повідомив, що працюватимуть у вказаному приміщенні два заклади – Центр реабілітації для дітей та Центр допомоги вагітним неповнолітнім дівчатам.

М.КУЛЕБА зазначив, що у Києві працює ефективна модель організації роботи із запобігання безпритульності, бездоглядності серед дітей, яка дозволила за 2006-2010 роки знизити на 60% чисельність вказаної категорії дітей у місті.

“Так, єдиний притулок, що функціонує на даний момент в місті, заповнений лише на 50%. Проте актуальною стала необхідність проведення фахової комплексної соціально-психологічної реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, залишились без батьківського піклування. Тому рішенням Київської міської ради частина приміщення притулку була передана в оренду БО «Місто щасливих дітей» для створення Центру реабілітації”, - пояснив він.

Іншу частину приміщення, за словами М.КУЛЕБИ, залишено у користуванні притулку і в червні поточного року на його базі планується відкрити перший в Україні Центр допомоги вагітним неповнолітнім дівчатам.

“Ці заклади принесуть більше соціальної користі місту», – упевнений М.КУЛЕБА.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого прес-служба Контрольно-ревізійного управління у місті Києві з посиланням на результати проведеної відомством ревізії поінформувала, що співробітники Притулку для дітей Служби у справах дітей КМДА завдали державі збитків на майже 136 тис. грн., протягом свого існування не прийнявши жодної дитини.

Загальна сума виявлених порушень за період роботи притулку з 1 серпня 2008 року по 1 листопада 2010 року становить близько 150 тис. грн., зазначалось у повідомленні КРУ.