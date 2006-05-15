Ющенко запровадить ще одне свято

Державний бюджет України на 2006 рік передбачає збільшення фінансування бджільництва на 16 мільйонів гривень. Про це повідомив Президент України, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Братство бджолярів України" Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на першому робочому з`їзді у Києві.

Президент презентував державну програму розвитку галузі на наступні 5 років і відзначив, що «запропонований з`їздом проект програми слід наповнити конкретним змістом». Зокрема, В.ЮЩЕНКО пропонує проводити спеціалізовані ярмарки і виставки, створити Будинок меду і запровадити свято пасічника. Крім того, Президент вважає за необхідне створити телепередачу, яка би висвітлювала діяльність бджолярів.

Учасники з`їзду скаржилися Главі держави на брак ринків збуту їхньої продукції і відсутність нових технологій переробки продукції бджільництва. Також обговорювалася необхідність створення торгової марки "Мед України", під якою можна було б представляти Україну на міжнародному ринку.

"Братство бджолярів України" створене в 2005 році. У роботі з`їзду брали участь понад сто делегати з усієї України, зазначають “Подробности”.