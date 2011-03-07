Cенатор США і президент ЄНП закликають відпустити Тимошенко

Американський сенатор Джон МакКЕЙН та президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС закликали українську владу та Генеральну прокуратуру України зняти обмеження на пересування лідера партії "Батьківщини" Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомив офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО з посиланням на сайти американського сенатора та ЄНП.

"Ми спільно закликаємо українську владу дозволити Юлії ТИМОШЕНКО відвідати саміт Європейської народної партії в Брюсселі 24 березня. Партія "Батьківщина" є асоційованим членом ЄНП, саме тому її запрошено для участі у саміті", - йдеться у спільній заяві сенатора та президента ЄНП.

Дж.МакКЕЙН та В.МАРТЕНС також закликали владу переглянути свої дії, які можуть розглядатися як вибіркове застосування права щодо лідерів опозиції в Україні. У заяві також нагадується, що в грудні 2010 року та у січні 2011 року Ю.ТИМОШЕНКО не дозволили відвідати Брюссель для проведення зустрічей з представниками Європейської народної партії.