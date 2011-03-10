Перебої з хлібом - справа рук бізнесу, який контролює влада?

Проблеми з постачаннями зерна на хлібозаводи у ряді регіонів України можна і потрібно було передбачити. Все це є наслідком неконтрольованих спекуляцій з боку бізнесу, підконтрольного владі. Так заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував УНІАН інформацію про перебої з постачанням хлібу в Луганській області.

«Перебої з продуктами – тенденція, що свідчить про неспроможність влади контролювати спекулятивні тенденції. Як правило, таке відбувається в наслідок конфлікту ринкових механізмів з адміністративними методами регулювання ринку», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, зазначивши, що «зазвичай до таких спекуляцій вдається бізнес, контрольований владою». Найпарадоксальніше, за словами експерта, що «фахівці не раз попереджали владу про таку небезпеку і пропонували варіанти рішень. Зокрема, Наталія КОРОЛЕВСЬКА (народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва – УНІАН) закликала владу звернути увагу на ситуацію на ринку і зупинити небезпечні тенденції, які можуть призвести не лише до перебоїв, але й до відсутності життєво необхідних продуктів».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, зникнення продуктів з прилавків – набагато небезпечніша тенденція для влади, ніж підвищення цін на продукти і послуги. «Для Президента і уряду зникнення хліба – це якщо не вирок, то, як мінімум, сигнал. Такі явища неминуче, миттєво і жорстко позначаються на рейтингах політиків від влади», - попереджає експерт.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня ЗМІ повідомили, що деякі населені пункти Луганської області, зокрема, Свердловськ і Ровеньки, залишилися без хліба.

Водночас, 7 березня в міськвиконкомі Свердловська Луганської області спростували цю інформацію. При цьому начальник відділу торгівлі та побутового обслуговування населення і захисту прав споживачів Свердловського міськвиконкому Раїса СІГАЄВА підтвердила, що центральний постачальник хліба - Свердловський хлібозавод – через брак борошна зупинився 5 березня.

Нагадаємо, 2 березня керівник парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Н.КОРОЛЕВСЬКА ініціювала створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з розслідування неконтрольованого зростання цін на продукти харчування.