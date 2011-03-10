Януковичу пропонують забрати у Каддафі державні нагороди України

Лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією розглянути питання щодо позбавлення лідера Лівії Муаммара КАДДАФІ державних нагород України.

Про це йдеться у відповідному депутатському зверненні, повідомили УНІАН у прес-центрі НРУ.

За словами Б.ТАРАСЮКА, пряму і безпосередню відповідальність за сьогоднішні події у Лівії та загибель мирного населення несе М.КАДДАФІ, який очолює країну впродовж останніх 40 років.

Народний депутат нагадав, що 2003 року М.КАДДАФІ був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня, а у 2008 році – орденом Богдана Хмельницького І ступеня.

За його словами, вручення нагород главам іноземних держав є загальноприйнятою міжнародною практикою. «Разом з тим, у виняткових випадках можливе відкликання таких державних нагород, як це сталося у випадку з М.КАДДАФІ у 2007 році, коли Республіка Болгарія відкликала Софійську медаль пошани за смертний вирок п’ятьом болгарським медсестрам, які працювали у Лівії», – відзначив Б.ТАРАСЮК.

«Україна повинна засудити застосування лівійським режимом військової сили проти свого народу. Це можливо зробити, у тому числі, й шляхом позбавлення Муаммара КАДДАФІ державних нагород України», – йдеться у зверненні.

Лідер НРУ наголосив, що відмова позбавити М.КАДДАФІ державних нагород України дискредитує всю українську нагородну систему та кавалерів зазначених орденів зокрема, а відтак, завдасть шкоди іміджу України у світі.

«Демократія і стабільність у Лівії відповідають національним інтересам України. Саме з такою країною можлива довготривала і плідна співпраця. Українські інтереси у Лівії можуть бути забезпечені лише шляхом співпраці із легітимним і демократично обраним урядом цієї країни», – підкреслив Б.ТАРАСЮК.