Свіжопризначений Кузьмук ополчився на Ющенка

Новопризначений віце-прем’єр-міністр України з питань національної безпеки і оборони Олександр КУЗЬМУК вважає, що указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про перепідпорядкування внутрішніх військ не відповідає чинному законодавству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами О.КУЗЬМУКА, цей указ потребує додаткового вивчення, «але вже зараз видно, що він не відповідає закону про внутрішні війська».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом постановив вивести внутрішні війська з підпорядкування міністра внутрішніх справ України і визначити, що внутрішні війська є підпорядкованими Президентові України.

Документ підписано “з метою забезпечення запобігання і нейтралізації реальних та потенційних загроз національним інтересам, недопущення використання внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в інтересах певних політичних сил, що створює загрозу національній безпеці України...”.

Також сьогодні, 25 травня, Верховна Рада України звільнила Володимира РАДЧЕНКА з посади віце-прем’єр-міністра з питань національної безпеки і оборони і призначила на цю посаду Олександра КУЗЬМУКА. За дане призначення проголосували 246 із 258 народних депутатів, зареєстрованих у залі.