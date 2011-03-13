Україна візьме участь у 21 військовому навчанні (список)

Президент України Віктор Янукович своїм указом затвердив План проведення багатонаціональних навчань на території країни та участі підрозділів Збройних Сил України в багатонаціональних навчаннях за кордоном в 2011 році.

План затверджений "виходячи з необхідності постійного підтримання на належному рівні обороноздатності держави, боєготовності Збройних сил України до виконання покладених на них завдань".

Планується участь українських військових в 21 навчанні.

У червні-жовтні заплановано проведення в Україні українсько-американських навчань "Sea Breeze-2011" із загальною чисельністю учасників до 2450;

- у липні-вересні - українсько-американських навчань Rapid Trident-2011" (до 1500);

- у червні-вересні - українсько-американсько-польських навчань "Безпечне небо-2011" (до 350);

- у червні-листопаді - українсько-румунських навчань (до 80);

- у травні-серпні - українсько-російських навчань "Фарватер миру-2011" (до 400);

- у червні-жовтні - українсько-білорусько-російських навчань (до 300);

- у квітні-жовтні - українсько-російських і українсько-білоруських навчань із залученням чергових сил протиповітряної оборони;

- крім того, планується проведення чотирьох багатонаціональних навчань.

Українські Збройні сили також візьмуть участь у навчаннях в Польщі, Грузії, Німеччині, Румунії, Франції, Угорщині та Болгарії.

Міністерство закордонних справ разом з міністерством оборони, згідно з указом, повинні подати в установленому порядку до Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях у 2011 році.