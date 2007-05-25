Рішенням Солом`янського суду Святослав Піскун поновлений на посаді
21:43, 25 травня 2007Політика
1657
Про це він повідомив журналістам
Рішенням Солом`янського суду м. Києва Святослав Піскун поновлений на посаді генерального прокурора. Про це він повідомив журналістам, вийшовши з приміщення ГПУ. "Ми продовжуємо працювати в нормальному режимі", - зазначив С.Піскун.
Святослав Піскун також повідомив, що сьогодні Вища рада юстиції визнала його звільнення незаконним і доручила своєму голові звернутися до Президента з проханням скасувати Указ від 24 травня.
Відповідаючи журналістам, С.Піскун повідомив, що охорону будинку ГПУ нестиме "Беркут", бо з ним укладено договір про охорону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter