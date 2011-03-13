Ярошенко вважає, що Україні дефолт не загрожує

В Україні сьогодні є достатня кількість фінансових ресурсів і дефолт їй не загрожує.

Про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО вчора в Донецьку на прес-конференції, коментуючи той факт, що американське видання «Business Insider» внесло Україну до списку 18 країн, яким загрожує дефолт.

«Я також підтверджую, що в нас абсолютно не немає ніяких підстав для того, щоб такі оцінки робити.. Зараз у нас достатньо фінансових ресурсів, і ми обслуговуємо всі свої боргові зобов`язання без проблем», - сказав міністр.

Він пояснив цю інформацію про можливий дефолт в Україні лише некомпетентністю того агентства, яке зробило подібний висновок. «Але ви знаєте, що світ у нас не маленький, він великий. У світі дуже багато різноманітних агентств, які роблять відповідні дослідження. Тобто, ця інформація зроблена агентством, котре, можливо, не знає реальної ситуації того, що відбувається у фінансах нашої держави», - зазначив Ф.ЯРОШЕНКО.

Він нагадав, що, справді, «минулого року ми зіткнулися з дуже великими проблемами з точки зору в обслуговуванні системи державних фінансів».

За словами Ф.ЯРОШЕНКА, на момент приходу його на посаду міністра, державна казна, дійсно, була порожня.

«Якщо навести приклад, то коли я став міністром фінансів, я думав, що там буде все просто, у мене є великий досвід роботи в державній системі, я достатньо фаховий фінансист, розробляв десятки бюджетів, а коли я впродовж тижня попрацював, у мене був дуже сумне становище, як у людини. Чому? Тому що на рахунках зовсім немає грошей, державна казна була повністю порожня, боргове навантаження було дуже великим і розбалансованість системи була», - зазначив міністр. Але при цьому додав, що новій команді, що прийшла «було ясно і зрозуміло, що і як робити».

«Ми пройшли непростий шлях, але збалансували цю систему державних фінансів», - зазначив Ф.ЯРОШЕНКО.

Він підтвердив свої слова цифрами, розповівши про ті показники, які були одержані міністерством за підсумками 2010 року.

«За підсумками 2010 року ми всі показники, заплановані держбюджетом, виконали. Якщо ми планували дефіцит держбюджету за загальнодержавними витратами в розмірі 5%, то ми одержали 4,44%. Тобто, ми вклалися, і навіть наш показник одержаний значно кращий. А в 2009 році цей показник був з урахуванням прихованого дефіциту близько 18%. Тобто, за цей період нам вдалося збалансувати і на кінець 2010 року у нас понад 25 млрд. грн. вже було на казначейських рахунках», - констатував Ф.ЯРОШЕНКО.

Кажучи про сьогоднішній день, глава міністерства фінансів ще раз підкреслив, що в Україні «достатньо ресурсів», а дефіцит державного бюджету в 2011 році «складе 3,5%, в 2012 році дефіцит планується на рівні 2,5%, а в 2013 році цей показник становитиме 2%».