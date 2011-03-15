Гриценко: тендер на харчування армії заблокований махінаціями

Народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО звинувачує керівництво Міністерства оборони у лобіюванні інтересів приватних компаній в сфері забезпечення харчуванням.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ГРИЦЕНКА, таким чином екс-міністр оборони прокоментував ситуацію у сфері забезпечення харчуванням військових.

"Проблема не в голоді, проблема в абсолютній безпорадності керівництва Міноборони і в намаганні просувати чиїсь приватні інтереси". - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Екс-міністр нагадав, що за часів його керівництва Міністерством оборони, у 2007 році, було прийняте рішення про відмову від нарядів на кухню та запровадження систему продзабезпечення, коли харчуванням армії займалися приватні структури на основі тендерів.

"Це правильна система, яка вже діє в усіх передових арміях. Солдат має оволодіти зброєю, бути на полігоні, а не ходити в наряд, чистити картоплю і мити на кухні котли. Він – воїн, а не посудомийка", - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Проте, за його словами, за часів міністра Михайла ЄЖЕЛЯ розпочалися процеси перерозподілу продовольчих послуг. "Одні компанії почали викидати, інші – з величезними вухами лобізму – просовувати. Про це доповідали АЗАРОВУ, КЛЮЄВУ, іншим високим чиновникам, але проблема не вирішена. Виявляється, що 2010 рік не закритий фінансово. Тим компаніям, які годували солдат, Міноборони не заплатило за їхні послуги 120 млн. грн. І ЄЖЕЛЬ на це цинічно каже: "Гроші вам ніхто не віддасть "на блюдєчкє з голубой кайомочкой", ідіть до суду". Як можна так ставитися до підприємців?", - обурюється А.ГРИЦЕНКО.

Депутат також додав, що черговий тендерний конкурс на продовольче забезпечення солдат у 2011 році повинен був відбутися у березні. "Компанії, яких обманули, участь у тендерах вже не беруть, а сам тендер заблокований різними махінаціями, у тому числі – скаргами до Антимонопольного комітету.

В результаті тендеру не буде, проштовхнуть "свого" одного виконавця. Залишиться одна компанія, яка комусь дуже цікава, яка годуватиме солдат за завищеною ціною", - припустив А.ГРИЦЕНКО.