Житомирському віце-губернатору куплять машину за 250 тисяч?

На сесії Житомирської обласної ради, запланованій на 17 березня, буде розглянуто питання про виділення 250 тис. грн. на нову машину для нового заступника губернатора.

Про це сайту Житомир.infoповідомив депутат Житомирської облради Віталій ФРАНЦУЗ (фракція «Батьківщина»).

За його словами, Житомирська обласна державна адміністрація має намір купити нову машину для нового заступника губернатора Віктора КУНИЦЬКОГО.

За інформацією сайту, «новообраний мер Житомира Володимир ДЕБОЙ пішов з поста заступника губернатора, забравши з собою свою службову «Шкоду» з фірмовими номерами 007. Тепер вона віддана в оренду мерії та продовжує служити засобом пересування В.ДЕБОЮ. Ось тому новому чиновникові їздити у справах просто нема на чому».

Як сказав В.ФРАНЦУЗ, В.КУНИЦЬКИЙ є першим заступником губернатора-регіонала Сергія РИЖУКА, «тому йому потрібно їздити на машині не нижче, ніж Skoda Superb. Саме на такі машини прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ збирався пересадити свій Кабмін. При цьому є постанова Кабміну, відповідно до якої держадміністрації можуть купувати транспорт не дорожче 60 тис. грн., – «Ланос», наприклад, чи «Жигулі». А з бюджету збираються виділити 250 тис. грн.».

Як зазначив В.ФРАНЦУЗ, «щоб не порушувати постанову, передбачається виділити гроші за програмою підтримки для комунального підприємства управління адмінбудівлями...». За словами депутата, «до програми підтримки, до речі, включили і заміну освітлення в сесійному залі, і 126 тис. грн. на покриття збитків цього комунального підприємства, на заміну вікон в окремих кабінетах - 200 тисяч. Чому не садкам, а чиновникам? У школах же змінюють вікна за рахунок грошей батьків!».

Він також відзначив, що «на ремонт школи в селі Чорнорудка Ружинського району, наприклад, 100 тисяч не дали, зате запланували стільки ж - 100 тис. грн. на ремонт даху моргу районної лікарні. А чому? Тому що головлікар Ружинської центральної райлікарні – депутат облради».

«17 березня на сесії також планується виділити 507 тис. грн. на ремонт клубу в селі Будичани. Це рідне село в рідному для губернатора Чудновському районі», - сказав В.ФРАНЦУЗ.