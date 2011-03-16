Міліція шукає охоронця регіонала Ландика

Співробітника ДАІ, якого побив охоронець народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДИКА, хочуть нагородити за чесність та принциповість.

Як повідомляє ТСН, про це сказала керівник прес-служби УМВС в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ. Вона також зазначила, що дії співробітника ДАІ визнані правомірними, а охоронця депутата шукає міліція.

Т.ПОГУКАЙ повідомила, що матеріали, які стосуються інциденту, направлені в прокуратуру.

"Автомобіль, в якому їхав нардеп, дійсно рухався з порушеннями правил дорожнього руху, тому і був зупинений. Як співробітник ДАІ міг дізнатися, хто їде в авто? Тим більше, зареєстрованому не на самого ЛАНДИКА, а на його дружину", - заявила Т.ПОГУКАЙ.

Вона повідомила, що начальник УМВС України в Луганській області Євген ПОЛЬСЬКОЙ направив до МВС листа з проханням представити до заохочення потерпілого співробітника ДАІ. "Ми просимо міністерство заохотити співробітника ДАІ, сержанта КОСЯКОВА, за принциповість, чесність і зразкове виконання своїх обов`язків", - підкреслила начальник прес-служби.

За словами Т.ПОГУКАЙ, охоронця В.ЛАНДИКА наразі шукає міліція. "Людину, яка нанесла тілесні ушкодження сержанту ДАІ, ми поки не знайшли. Його немає за місцем проживання. Але знайдемо обов`язково", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо заяв В.ЛАНДИКА про те, що в нього є відеозапис, на якому відображений факт вимагання в нього хабара, Т.ПОГУКАЙ повідомила, що такого запису немає.

"Володимир Іванович говорив про те, що він передав до прокуратури такий відеозапис. Але якщо б такий відеозапис дійсно був переданий, я сказала б вам про це. Але я вам про це не говорю", - зазначила начальник прес-служби.

Вона також відкинула припущення, що інцидент є політичним замовленням.

Нагадаємо, сам В.ЛАНДИК вважає, що його машину зупинили навмисно. За його словами, за задумом, ДАІ брала номер його машини, щоб не чіпати на дорогах, проте одразу ж зупинила.

Як повідомляв УНІАН, минулими вихідними у Луганську розгорівся скандал за участю народного депутата В.ЛАНДИКА і співробітників ДАІ. Нібито співробітники ДАІ зупинили автомобіль народного депутата за перевищення швидкості, після чого охорона депутата влаштувала бійку з правоохоронцями через те, що ті «вимагали хабар». У результаті постраждав один із співробітників ДАІ.

При цьому у ДАІ обвинуватили депутата В.ЛАНДИКА у підбурюванні до побиття інспектора.

Тим часом сам В.ЛАНДИК спростовує звинувачення у побитті.