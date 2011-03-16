Чи хочуть українці назад в СРСР (опитування)

47% українців сьогодні проголосували б за збереження СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією Research&Branding Group, представлені сьогодні на прес-конференції в Києві.

За даними дослідження, якби сьогодні відбувся референдум, на який було б винесене таке саме питання, як на референдумі 17 березня 1991 року, а саме: «Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій повною мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої національності?», то 47% опитаних відповіли б «Так». «Ні» відповіли б 33% опитаних, 20% не брали б участі в голосуванні.

При цьому на запитання, винесене на референдум 1 грудня 1991 року: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення Незалежності України?», сьогодні також позитивно б відповіла більшість українців. Зокрема, «Так» відповів би 51% опитаних, «Ні» – 26%, 23% не голосували б.

Соціологи відзначають, що в регіональному розрізі прихильників збереження СРСР більше серед жителів південного Сходу (61%) і людей старшого покоління (60%). Прихильники Незалежності переважають серед жителів Західної України (82%) і молоді (59%).

Опитування проводилося 1-9 березня методом особистого інтерв`ю в 24 областях України і АР Крим. Обсяг вибіркової сукупності становив 2075 осіб. Очікувана середня похибка вибірки - 2,2%.