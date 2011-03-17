Литвин - послові США: суспільство нас не зрозуміє

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує на необхідності ухвалення закону про ринок землі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Верховної Ради, про це В.ЛИТВИН заявив під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Джоном ТЕФФТОМ.

«Цей документ необхідно прийняти, бо суспільство нас не зрозуміє - ми зробили перший крок, розпаювавши землю», - сказав він.

При цьому керівник парламенту наголосив, що зняттю мораторію на продаж земель має передувати проведення їх інвентаризації, складання реєстру власників землі та визначення її реальної ціни. Не менш важливим, на його думку, є закріплення на законодавчому рівні норми про те, що власник землі має розпоряджатися нею за призначенням.

Голова Верховної Ради висловив думку, що парламент не підтримає рішення про можливість продажу землі не громадянам України.

Кріт того, сторони наголосили, що Україна має великий потенціал у контексті забезпечення світу продовольством. З огляду на це В.ЛИТВИН висловив сподівання, що після проведення 23 березня парламентських слухань на тему: «Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації» будуть ухвалені важливі рішення у сфері АПК.