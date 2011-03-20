Стецьків пропонує створити Український народний фронт

Народний депутат від «Нашої України - Народної самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ пропонує створити нове опозиційне об`єднання - Український народний фронт. Про це він пише у статті для часопису «Дзеркало тижня. Україна».

«Завдання цього фронту - організувати оборону українства від орди, розчистити авгієві стайні пострадянської ментальної спадщини, дати суспільству віру у його здатність перемагати, одержати справжню демократію і добробут», - пише автор.

Він уточнює, що «на противагу вертикальній системі влади, треба створити асиметричну їй горизонтальну мережу, мережу мереж».

«Можу повідомити оптимістичну новину: такі мережі кожного разу активніше виникають. Крок за кроком, від будинку до будинку, від людини до людини, через просвітницькі і екологічні структури, через будинкові комітети і економічні кооперації, через протестні рухи і справжні профспілки твориться альтернатива. Альтернатива не лише владі, альтернатива колишньому способу життя, патерналізму і корупційному консенсусу», - відзначає Т.СТЕЦЬКІВ.