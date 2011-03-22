Королевська передала Януковичу вимоги підприємців

Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА передала Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ вимоги підприємців про внесення змін до податкового законодавства й припинення переслідувань активістів "податкового майдану".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам сьогодні під стінами Адміністрації Президента.

Рада підприємців України, яка об`єднує більш як 200 підприємницьких організацій і профспілок, звернулася до Президента України з відкритим листом, вимагаючи втрутитися в ситуацію, що склалася через безпрецедентний тиск державних органів на економічно активну частину суспільства, повідомляє прес-служба Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Підприємницьке співтовариство висуває три основні вимоги до влади.

Перше - припинити політичні й економічні репресії. «У нас є альтернатива економічним репресіям і скороченню робочих місць. Рада підприємців підготувала поправки до Податкового кодексу, які дають змогу юридичним особам зараховувати на валові витрати товари і послуги, що їх вони придбавають у підприємств, які працюють за спрощеною системою законопроект (№8217-2). Якщо цього не відбудеться, то після 1 квітня щонайменше 200 тисяч осіб почнуть ліквідацію своїх підприємств», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також народний депутат наголосила, що Рада підприємців підготувала поправки до Податкового кодексу щодо відміни щомісячної податкової звітності про доходи фізичних осіб, яка сьогодні паралізує роботу податкових інспекцій і підприємців (законопроект №8217-3). Окрім цього, підготовлені зміни до закону про єдиний соціальний внесок, які передбачають звільнення працюючих пенсіонерів від обов`язкових відрахувань до Пенсійного фонду.

Друга вимога - припинити соціальні експерименти над українським народом і економікою країни. «Ми виступаємо за справедливий перерозподіл національного доходу і витрат. Реформи не повинні проводитися за рахунок бідних, на догоду чиновникам і близького до них бізнесу. Ми проти покриття дефіциту бюджету за рахунок пенсіонерів і малого бізнесу, враховуючи, що витрати на державний апарат різко збільшуються. У нас є альтернативна пропозиція. Це – законопроект про зниження податкового навантаження на зарплати і їх детінізацію, а також – скорочення витрат на утримання держорганів», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Третя вимога підприємців, викладена в листі до Президента України - підтримати модель спрощеної системи, підготовленої Радою підприємців (законопроект №8276). На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, врятувати малий бізнес може лише нове законодавство, прийняте спільно з підприємцями і направлене на розвиток. «Люди чекають нового закону, який дасть їм змогу і надалі платити справедливі податки і створювати робочі місця. Підприємці спроможні наповнити бюджети податками й скоротити безробіття. Якщо малий бізнес не одержить нових правил гри – економічна стабільність країни виявиться під серйозною загрозою, а в бюджеті з`явиться нова дірка. Ми розробили нову систему спрощеної системи, яка підвищить наповнення бюджетів і дасть шанс для розвитку малого бізнесу. Якщо ця система буде прийнята, до кінця року вона дозволить створити 500 000 робочих місць», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат наголосила, що Рада підприємців України підтримала масовий автопробіг підприємців заходу і сходу України, який проводиться 21-25 березня проти репресій, розгорнутих проти активістів «податкового Майдану», абсурдного Податкового кодексу і соціальних «псевдореформ».

«Ми звертаємося до Вас як до гаранта конституційних прав громадян взяти під свій особистий контроль ситуацію, що склалася в діловому середовищі, у зв`язку з тиском контролюючих органів, що загрожує економічній ситуації в країні», - йдеться у відкритому листі.

Рада підприємців чекає від Президента України сприяння відновленню законності і покаранню чиновників, які допустили зловживання під час переслідування активістів Майдану, а також пропонує підтримати законодавчі ініціативи Ради підприємців України, спрямовані на захист малого і середнього бізнесу в Україні, на створення умов для підприємницької ініціативи і розвитку економіки.

«Ці ініціативи є справжньою народною реформою, адже в їх обговоренні брали участь більш як 200 організацій і профспілок підприємців, проводилося широке обговорення в мережі Інтернет, регіональні громадські слухання», - йдеться у відкритому листі.