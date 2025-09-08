Росія збирається будувати на 'Азовсталі' військовий об'єкт з підключенням до ЗАЕС, - Андрющенко

На думку керівника Центру вивчення окупації, засекречені плани інфраструктури вказують на перетворення території комбінату не на мирний об'єкт.

Російська Федерація планує побудувати військовий об’єкт на металургійному комбінаті "Азовсталь", що у тимчасово окупованому Маріуполі. Завод під'єднають до Запорізької АЕС. Таку думку висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він оприлюднив фотокопії кількох сторінок проєкту планування території, який розроблений федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти "Донбаська національна академія будівництва та архітектури". Виходячи з цього, йдеться за реконструкцію ВЛ 110 кВ Заря-Ілліч з відпайкою на підстанцію Азовсталь №7 та високовольтну лінію 110 кВ Заря-Азовсталь № 8. Замовник проєкту - ТОВ "Кашпін", в його рамках реконструюють 26,68 км ліній, замінять 18 опор тощо.

"На "Азовсталі" побудують військовий об'єкт, електрику для якого візьмуть з Запорізької АЕС? Судячи з технічної документації - так", - написав Андрющенко.

Відео дня

За його словами, поки Маріуполь виживає без води, росіяни потихеньку підключають зруйновану "Азовсталь" до енергомережі. Керівник центру завертає увагу на той факт, що йдеться за наказ Мінбуду "ДНР" від 6 серпня 2025 року.

"А тепер головне: лінія раптово закінчується на правому березі Кальміусу. Перед входом на територію Азовсталі. Все. Далі - тиша. Всі інші плани інфраструктури засекретили. Що прямо вказує на план перетворити територію Азовсталь геть не на мирний об'єкт. Проте. Це не просто ЛЕП. Це частина нової енергетичної магістралі РФ - від ЗАЕС до Донеччини. Через Волноваху, Тельманове і далі вглиб на територію РФ", - наголошує Андрющенко. Він додає:

"Власне те, про що ми кажемо понад рік стає реальністю. Під показове мовчання МАГАТЕ та Енергоатому".

Нагадаємо, ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" - металургійний комбінат у Маріуполі на березі Азовського моря у гирлі річки Кальміус. Був монополістом в Україні щодо випуску деяких видів металопрокату. На початку повномасштабного вторгнення українські військові тримали оборону на двох металургійних підприємствах міста - комбінаті ім. Ілліча та "Азовсталі", яке значно зруйновано під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Як писав УНІАН, нещодавно керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко заявив, що РФ технічно вирішили питання забезпечення водою Запорізької АЕС та готує перезапуск усіх 6 блоків у режим генерації. Зокрема, перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко 4 вересня відвідав ЗАЕС та обговорював технічні питання та строки запуску генерації.

Наприкінці серпня до тимчасово окупованого Маріуполя приїхав глава Чечні Рамзан Кадиров, за словами Андрющенка, для організації незаконного вивозу металу з металургійного комбінату ім. Ілліча. Керівник центру оприлюднив фото кадирівців та "документу", підписаного главой ДНР денисом Пушиліним 26 серпня, де йдеться про "тимчасовий дозвіл" вивозу брухту чорних металів з окупованих територій Криму, Запоріжжя, Херсонщини та Донеччини.

Вас також можуть зацікавити новини: