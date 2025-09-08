'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштують долар і євро в понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 8 вересня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 8 вересня, зріс на 24 копійки – до 48,5784 гривні.

Нацбанк встановив на 8 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 13 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,16 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 7 копійок – до 41,53 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 12 копійок і складає 48,65 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,00 гривень за євро.

