За інформацією журналістів, ЄС може ввести більш жорсткі санкції проти великих російських нафтових компаній.

Європейський Союз може запровадити нові санкції проти російських банків та енергетичних компаній в межах останнього раунду заходів, які спрямовані на те, аби тиснути на російського диктатора Володимира Путіна з метою припинення війни проти України. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на осіб, які обізнані з цим питанням.

Зазначається, що цей пакет санкцій стане 19-м з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Такі обмеження можуть передбачати введення ЄС санкцій проти російських платіжних та кредитних карткових систем, криптовалютних бірж. Крім того, ЄС може застосувати подальші обмеження на торгівлю нафтою з РФ.

За інформацією джерел видання, блок сподівається об'єднати деякі зі своїх останніх заходів зі США, тому делегація чиновників ЄС вирушить до Вашингтона цього тижня, аби зустрітися з американськими колегами та обговорити спільні дії щодо цього питання.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші партнери в Європі підтримали нас", - зауважив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю програмі NBC "Meet the Press".

Співрозмовники Bloomberg додали, що останній пакет обмежень ЄС передбачає посилення санкцій проти російського тіньового флоту, нафтотрейдерів у третіх країнах, а також можливе введення заборони на перестрахування танкерів, що знаходяться в списку.

Крім того, ЄС може ввести більш жорсткі санкції проти великих російських нафтових компаній, скасувавши деякі винятки, якими зараз користуються такі компанії, як "Роснефть".

Водночас у блоці обговорюють введення заборони на експорт більшої кількості товарів та хімікатів, які використовує військова промисловість РФ, а також торговельних обмежень для іноземних компаній, серед яких і китайські, що постачають ці товари.

"Окремо ЄС розглядає можливість вперше застосувати свій "інструмент проти обходу санкцій" проти Казахстану, повідомили джерела. Це означатиме заборону для країни імпортувати певний набір машин, які, згідно з торговими даними блоку, все ще в великих обсягах перенаправляються до Росії, де використовуються для виробництва зброї, повідомили джерела", - зазначили у Bloomberg.

Однак пропонований ЄС пакет санкцій може змінитися, адже його будуть обговорювати зі столицями країн блоку найближчими днями або тижнями.

"Інші заходи, що розглядаються, включають обмеження на візи, на порти, які мають справу з санкціонованими тіньовими суднами, та санкції на послуги, такі як штучний інтелект, що мають військове значення", - додали джерела видання.

Раніше видання Politico писало, що саме США здатні "закрутити гайки" і запровадити болючі санкції проти Росії. Водночас, як зазначають журналісти, президент США Дональд Трамп, схоже, залишає такий варіант "у запасі", якщо мирні переговори проваляться.

"Ми не очікуємо, що в 19-му пакеті ЄС залишиться багато простору для значущих санкцій проти російської нафти. Попередній пакет уже сильно вдарив по російській нафті, і на цьому етапі ми не бачимо великого потенціалу для нових обмежень", - підкреслив провідний аналітик з ринку нафти в компанії ICIS Аджай Пармар.

Водночас Угорщина та Словаччина просять ЄС зняти санкції з шести олігархів РФ. За інформацією ЗМІ, Словаччина хоче зняти санкції з олігарха Усманова і бізнесмена Михайла Фрідмана, а Угорщина домагається виключення зі списку підсанкційних осіб олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.

